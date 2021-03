Slik kan Klæbo likevel få VM-gullet frå femmila

sport

For at anken skal bli teke opp til vurdering må han leverast innan klokka 16.41 tysdag, 48 timar etter at den offisielle resultatlista frå VM-dramaet på søndag var klar. Deretter vil ein nedsett appellkommisjon bruke inntil 72 timar på å ta ei avgjerd.

Skiforbundet jobbar no med å utforme anken. Den prosessen er ei rekkje personar bidragsytar til, ifølgje VG: Klæbo sjølv, sprintlandslagstrenar Arild Monsen, langrennssjef Espen Bjervig, leiar av langrennskomiteen i Skiforbundet, Torbjørn Skogstad, og leiar i Skiforbundets regelkomité for langrenn til det internasjonale skiforbundet, Torbjørn Broks Pettersen.

– Vi synest vi har ei betre og betre sak. Vi må berre bøye oss for juryen, men vi vil prøve det her vidare. Vi synest Johannes fortener det, seier Monsen til Aftenposten.

– Det ser meir og meir ut som ein obstruksjon frå Bolsjunov. Vi har sett fleire filmsnuttar av det vegvalet han gjer. Eg synest han strekk det langt, seier han.

Upartiske

Anken blir altså send til appellkommisjonen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Leiaren for regelkomiteen for langrenn i FIS, tyske Karl-Heinz Lickert, skal velje tre medlemmer frå komiteen som skal utgjere appellkommisjonen.

Lickert kan sjølv vere ein av medlemmene.

FIS-toppen opplyser til NTB at kommisjonen som blir vald er ulik frå gong til gong, og at dei ikkje vil gå ut med kven som blir valde.

– Det er for at dei skal få jobbe i fred, seier FIS-direktør Pierre Mignerey til Aftenposten.

Medlemmene skal vere upartiske, som i dette tilfellet betyr at dei ikkje kan vere norske eller russiske. Avgjerda, som blir teken av eit fleirtal i kommisjonen, kan ankast vidare til FIS-domstolen.

Stavbrot

Klæbo vart diska etter ei hending med Aleksandr Bolsjunov inne på oppløpet under VM-femmila på søndag.

Bolsjunov leidde, men vart passert på utsida av Klæbo. I passeringa var Klæbo borti Bolsjunovs stav, og det førte til at den gjekk mellom beina til russaren og knakk.

Russland leverte raskt ein protest til rennjuryen etter hendinga.

Juryen meinte Bolsjunov var føre og hadde rett til å velje korridor, og konkluderte derfor med at Klæbo var ansvarleg for episoden. Trønderen vart diska frå sin aller første femmilssiger. Ein norsk protest vart deretter avvist.

Iversen støttar anke

I og med at Klæbo vart diska, rykt Emil Iversen opp på listene og vart kåra til verdsmeister. Han var tydeleg på at han ikkje meinte avgjerda var rett, og seier at han støttar ein anke frå Skiforbundet.

– Det stiller eg meg bak. Det har absolutt ikkje noko å seie. Uansett kva anken blir, mistar eg ikkje medaljen. Det er derfor eg er veldig blid. Det går heilt fint om dei byter det, sa han til NTB etter avgjerda.

Tidlegare i vinter vart ein kommisjon sett ned etter at det slovenske forbundet anka diskinga av Anamarija Lampic på sprinten i Val Müstair 1. januar. Ho vart diska for å ha felt Nadine Fähndrich i ein sving.

Anken vart delvis teken til følgje. Appellkommisjonen valde å fjerne diskinga, men i staden gi Lampic eitt gult kort for hendinga.

