Messis lagnad kan avgjere presidentvalet i Barcelona

Valet av ny president i den spanske fotballgiganten er møtt med enorm interesse. Jobben som skal fyllast, er ikkje utan utfordringar. Den nye presidenten vil overta ei skute som seglar ein svært uføreseieleg storm i møte.

La Liga-kjennar og fotballekspert Guillem Balague har snakka med dei tre aktuelle kandidatane Victor Font, Toni Freixa og Joan Laporta på YouTube-kanalen sin.

Først på dagsordenen står oppgåva om å overtale stjernespelaren Lionel Messi til å avslutte karrieren sin i klubben han har vore ein del av i 20 år.

– Vi har gode nyheiter, for Messi har sjølv sagt til oss at han vil ende karrieren sin i Barcelona. Han har sagt kva han treng for at dette skal bli ein realitet, og det er eit konkurransedyktig sportsleg prosjekt. I tillegg har han sagt at han vil halde fram med å vere ein del av klubben etter karrieren, så eg trur vi har alle ingrediensane vi treng for å få dette til, seier Viktor Font.

Må vere kreative

På spørsmål om korleis ein skal få råd til Messi, når ein tek den formidable gjelda til klubben i betraktning, seier Font at leiinga er nøydd til å vere kreative.

Toni Freixa er litt meir nøktern i tankegangen sin.

– Kontrakten hans går ut til sommaren. Om Messi skal fullføre karrieren sin her, må vi kunne tilby noko som er sportsleg og økonomisk godt nok, men som samtidig er berekraftig for klubben. Klubben kjem først, men vi vil prøve å få Messi med på laget, seier Freixa.

Treng å vinne

Joan Laporta var Barcelona-president i den mest suksessrike perioden klubben hadde frå 2003 til 2010. Han ser litt annleis på oppgåva.

– Messi tenkjer ikkje berre på pengar. Han treng å vinne Champions League, og dette er prioriteten min, seier Laporta.

Å nå det sistnemnde målet blir ikkje mindre viktig av at Barcelona har opparbeidd seg ei gjeld på over 10 milliardar kroner. Gjelda er mellom anna ein konsekvens av koronapandemien, i tillegg til dårlege investeringar.

Kven som blir Barcelonas nye president, blir avgjord søndag.

