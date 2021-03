Kombinertgjengen endrar ikkje på testregimet i Oberstdorf

sport

– Vi følgjer testregimet vi har hatt heile vegen og er pålagde. Vi bur for oss sjølve på vårt eige hotell der ingen andre bur eller kjem inn. Dei som jobbar på hotellet, blir testa kvar veke og lever i eigne kohortar med vaktordningar. Vi har gjort det som er mogleg å gjere. Sjansen for at vi kjem borti noko, meiner vi er minimal. Så lenge eg har munnbindet på, seier han til NTB og ler.

Stuan og fleire norske utøvarar har gjort intervju i pressesona utan munnbind. Det har gjort at dei har fått ei åtvaring frå Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Dermed held kombinerttroppen fram å teste seg annankvar dag ut meisterskapen. Hopplaget har vedteke å teste seg kvar dag fram til konkurransane er over i VM-byen.

– Eg skjønar at hoppfolket testar seg kvar dag. Dei har hatt smitte i troppen. Kjem det litt meir, er det viktig å få det fort vekk, seier Stuan.

Gjennom fredagen er det gjennomført 20.000 testar i Oberstdorf. Ni av dei har vore positive.

(©NPK)