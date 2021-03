Betring for Granerud i Oberstdorf

sport

– Eg har prata lenge med han på FaceTime. Han verkar positiv og klar for å komme seg gjennom karantenetida på best mogleg måte, seier landslagssjef Alexander Stöckl.

Granerud må belage seg på å vere fjorten dagar på hotellrommet. Det betyr at han kan forlate rommet – og byen – 17. mars, ti dagar etter at ski-VM er over.

Stöckl opplyser òg at etter tilråding frå tyske styresmakter og det norske legeteamet vil alle i hoppleiren fortsetje med vanleg testrytme ut meisterskapen, altså annankvar dag – så lenge folk ikkje har symptom.

Hoppfolket vil dermed ta ein PCR-test som planlagd laurdag.

Fredag ettermiddag er det renn i storbakken i Oberstdorf med eit vêr og ein vind som førebels ligg an til å kunne skape problem.

(©NPK)