Svensk smørjesjef om VM-bommen: – Eg er utruleg lei meg

sport

VM-dagen enda med total fiasko for favorittane frå Sverige. Noreg tok gullet føre Russland og Finland.

Dei svenske tittelforsvararane forsvann heilt ut av sigerskampen allereie tidleg på andre etappe. I mål vart det sjetteplass.

– Eg er utruleg lei meg. Det er ein real smørjebom på dei to første etappane. Dei hadde ikkje feste. Eg har beklaga til jentene, sa smørjesjef Myhlback i pressesona.

Kalla-trøbbel

«Svensk ras i stafetten», skreiv avisa Aftonbladet allereie etter andre etappe.

«Eit levande mareritt», melde avisa Expressen.

Charlotte Kalla tapte nesten halvtanna minutt på fem kilometer i klassisk stil på etappen sin. Det var ein veteran i total krise som sleit seg til mål.

– Det var lite som fungerte i dag. Det var tungt å gå. Vi trefte verken på ski eller kropp, sa ein nedbroten Kalla til NRK etter målgang.

– Det var ei frykteleg kjensle, la ho til i intervjusona.

Kalla var koronasjuk tidlegare i sesongen.

Gratulerte

Kalla var raskt framme og gratulerte det norske laget etter sigeren med eit heidrande nikk i målområdet.

Ekspertkommentatorane både hos NRK og SVT slo fast at Kalla ikkje fekk hjelp av skia og peika på dårleg glid.

Jonna Sundling gjekk på glatte ski då ho opna konkurransen og også Kalla sleit med festet. Ebba Andersson og Frida Karlsson utgjorde resten av laget.

Kallas smørjar heiter Perry Olsson. Han var tidlegare svært sentral i same jobb for Marit Bjørgen og Petter Northug. Torsdag hadde han ein av dei tyngste dagane i smørbua då Sverige gjekk heilt gjennom isen på dei to første etappane.

Stadfesta dårlege ski

Sveriges ankerkvinne Frida Karlsson stadfesta at utstyret ikkje spelte heilt på lag på VM-stafetten.

– Det eg har høyrt frå dei som gjekk dei klassiske etappane, er at skia ikkje sat der. Det er sånn som må til for at ein skal kunne slåst i toppen, sa ho til NRK.

– Vi har hatt så veldig bra utstyr dei førre dagane, men det er synd når det blir ein sånn liten bom, la ho til.

Karlsson kalla stafettopplevinga «frykteleg».

(©NPK)