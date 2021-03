Støtta rundt VM-boikott aukar – NFF fryktar 100 millionar i tap

sport

Torsdag opplyste Troms og Finnmark Idrettskrets at styret støttar boikott-initiativet.

«I norsk idrett setter vi våre verdier høyt, med blant annet helse, ærlighet, likeverd og demokrati. Et fotball-VM i Qatar utfordrer våre verdier og vårt menneskesyn i altfor stor grad. Dette bør forplikte idretten å etterleve både praktisk og idrettspolitisk», skriv krinsen.

Tromsø vart nyleg den første fotballklubben som tok eit klart standpunkt for boikott av VM-sluttspelet neste sommar. Initiativet kom etter at den britiske storavisa The Guardian i slutten av februar publiserte ein rapport som hevdar at 6.500 frammedarbeidarar har mista livet i førebuingane til fotballmeisterskapen.

Tala er omdiskuterte, men styresmaktene i Qatar har over tid fått massiv kritikk for forholda for framandarbeidarane.

Fem klubbar

Onsdag vart Vålerenga den femte norske klubben som gjekk inn for å støtte ein boikott av meisterskapen. Odd, Strømsgodset og Viking har alle støtta Tromsøs forslag.

– Styret skriv òg i innstillinga at det er viktig å markere at sportsvasking ikkje er akseptabelt, seier styreleiar Thomas Baardseng i Vålerenga Fotball elite til Vårt Oslo.

Også Norsk Supporterallianse var tysdag ute og støtta initiativet.

– Vi aksepterer ikkje at menneske døyr, eller slaveri eller menneskerettsbrot i namnet til fotballen. Vi aksepterer heller ikkje sportsvasking, innleidde dei ein lengre tråd på Twitter.

NFF ønskjer ikkje boikott

Norges Fotballforbund har heile tida meint at ein boikott er feil verkemiddel i Qatar-debatten.

– Det har vore linja vår, og så vil det vere ein diskusjon i fotballfamilien om korleis vi skal handtere spørsmålet vidare framover. Haldninga vår så langt har vore å følgje Amnesty Internationals tilråding om å påverke i staden for å boikotte. Så vil vi måtte lytte til kva fotballfamilien meiner er riktig strategi, sa fotballpresident Terje Svendsen til NTB førre veke.

Kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty International Noreg er tydeleg på at sjølv om dei på generelt basis ikkje oppmodar til boikott av land, er det NFF sjølv som må vurdere boikott-spørsmålet.

– Det er NFFs ansvar å vurdere korleis dei skal gjere dette på best mogleg måte, seier han til NTB.

100 millionar

Ein boikott kan på kort sikt gi store økonomiske konsekvensar, ifølgje generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

– Eit forsiktig økonomisk estimat av ein boikott er sannsynlegvis tapte inntekter på over 100 millionar kroner i 2021, som vil ramme både toppklubbar og breiddeaktivitetar i norsk fotball, seier han til VG.

Troms og Finnmark Idrettskrets er til no den einaste krinsen som har støtta initiativet, men leiar i Innlandet Idrettskrets, Inger Lilleby Fløgum, seier til NTB at ho er glad for at temaet no kjem opp.

– Vi må ha ei bekymring både rundt det som skjer i Qatar og rundt tildeling av meisterskap generelt. Det er utruleg bra at det blir sett lys på, men i det store og heile er det fotballforbundet som sit med nøkkelen, seier ho til NTB.

– Eg synest det er positivt at fotballklubbar ser på dette. Det gjeld òg treningsleirar som blir tilbodne til ein låg pris. At det blir gjort ei slik vurdering i klubbane viser at vi har ei verdibasert leiing, legg Fløgum til.

