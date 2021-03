sport

Onsdag vart det kjent at Halvor Egner Granerud er koronasmitta. Den store skihopparen i vinter er isolert på rommet sitt i VM-byen.

Dermed var det knytt spenning til testsvaret på torsdag i den norske leiren. Dei viste seg å innehalde utelukkande negative prøvar.

Det stadfestar mediesjefen i hopplandslaget Steinar Bjerkmann overfor NTB.

Landslagssjef Alexander Stöckl seier til NRK at hopparane no skal testast kvar einaste dag fram til VM er over.

(©NPK)