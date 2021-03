Vickhoff Lie etter skrekkskaden: – Smerter eg ikkje unner min verste fiende

sport

Vickhoff Lie fall stygt i søndagens super-G, men etter ein vellykka operasjon og nokre lange netter ser ho lysare på situasjonen.

– Eg har hatt smerter som eg ikkje unner min verste fiende, sa 22-åringen i eit digitalt pressetreff onsdag.

– Eg har berre prøvd å komme meg gjennom desse timane, nettene og dagane som har gått. No som eg straks skal heim, byrjar eg å sjå lysare på ting.

Alpinisten hugsar alt frå fallet og innrømmer at ho såg på bileta i etterkant.

– Ja, eg var medviten under heile fallet. Ein kan seie at eg hugsar meir enn eg har lyst til. Eg hugsar at eg fekk eit utslag på skia heilt til eg låg i nettet.

– Eg var spent på å sjå kva som faktisk skjedde. Eg ville sjå kva eg eventuelt gjorde gale, men fann ikkje ut av det frå dei bileta.

Vickhoff Lie er den femte i rekkja av skadde norske alpinistar. NTB spurde kva ho tenkjer om alle skadane:

– For å vere heilt ærleg, er eg veldig uviss. For min eigen del var det ein perfekt super-G-dag søndag med perfekte forhold, og eg var i storform. Akkurat no motiverer det å seie at det berre var uflaks, sa ho.

Landslagslegen til alpinistane, Marc Strauss, seier at det no handlar om å få Vickhoff Lie klar for heimreisa til Noreg. Deretter startar ho på rehabiliteringa.

