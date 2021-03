Tokyo-OL blir truleg utan utanlandske tilskodarar

sport

Førre veke sa presidenten i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), Thomas Bach, at avgjerda om utanlandske tilskodarar kan reise til Tokyo-OL truleg ville bli teken i slutten av april eller byrjinga av mai.

Ifølgje den japanske avisa The Mainichi vil likevel ei endeleg avgjerd er klar innan slutten av mars.

Dei har snakka med ei rekkje kjelder som er ein del av diskusjonen rundt avgjerda.

Sjølv om mykje tyder på at det ikkje blir utanlandske tilskodarar på øvingane, jobbar arrangøren framleis med moglegheitene for at japanarar skal få komme på arenaene når leikane, som vart utsette eitt år på grunn av viruspandemien, blir innleidde 23. juli.

Meiningsmålingar i Japan har vist at opptil 80 prosent ønskjer at leikane skal avlysast eller utsetjast ytterlegare.

Førre veke overtok Seiko Hashimoto vervet som leiar av organisasjonskomiteen. Ho etterfølgde Yoshiro Mori, som måtte trekke seg etter å ha uttalt seg nedsetjande om kvinner.

Ifølgje Daily Mail vil utøvarar, trenarar og media unngå karantene ved framkomst Tokyo, men dei må vise fram ein negativ virustest.

