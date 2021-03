Stortalent klar for Elverum handball

sport

Det stadfestar Elverum sjølv på nettsidene sine onsdag.

Lien kjem frå Halden, der han har imponert denne sesongen. 76 mål i eliteserien er fasiten.

I tillegg har 20-åringen debutert på rekruttlandslaget, og han var òg del av naudlandslagstroppen som i januar representerte Noreg i EM-kvalifiseringa.

Lien har vore på månadens lag i tre av i alt fire månader denne sesongen.

– Vi har følgt Kasper lenge, og er glade for at han ønskjer å halde fram utviklinga si i Elverum. Etter den sesongen han har levert er det naturleg at han tek eit steg vidare i karrieren. I tillegg til at han allereie er ein veldig god eliteseriespelar, er han ein ambisiøs spelar med gode haldningar som vil passe godt inn i Elverum, seier Elverums Nils Kristian Myhre.

Lien sjølv er glad for klubbskiftet.

– Det kjennest veldig bra å skrive kontrakt med Elverum. Det er jo Noregs beste klubb. Elverum er ekstremt profesjonelle og driv godt. Det gjer det mogleg å drive med handball på heiltid, og at ein kan utvikle seg og ta nye steg, seier han.

(©NPK)