Statsministeren lova ikkje noko i møte med idretten

Møtet vart halde tolv dagar etter at idrettspresident Berit Kjøll bad om ein hastesamtale etter at seriestansen i toppidretten på nytt vart vidareført.

– Vi har hatt eit godt møte, innleidde Solberg.

– Vi har ikkje lova noko på dette møtet. Vi skal prøve å sjå på tilpassingar vi i har i systemet. Men smittetala vi ser no, indikerer innskjerpingar – ikkje opningar. Vi må rekne med at dei nasjonale tiltaka ikkje vil blir letta noko særleg, sa ho vidare.

I over seks veker har toppidretten hatt full stans i alt seriespel. Det skjedde etter ei klar tilråding frå statsminister Erna Solberg på talarstolen i Stortinget 18. januar.

Sidan har seriestoppen vorte forlengd fleire gonger og gjeld akkurat no fram til midten av mars.

For halvanna veke sidan sa i tillegg styresmaktene nei til treningskampar. Det har særleg skapt utfordringar for fotballen i opptakten til ny sesong. Etter kort tid vart seriestarten for dei to øvste divisjonane for kvinnene flytta bort frå 20. mars.

