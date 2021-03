Snøbrett: Røisland mistar VM

sport

Snøbrettkøyraren, som for fem veker sidan vann sølv i slopestyle i X Games i Aspen, blir ikkje å sjå på startstreken same stad neste veke, skriv VG.

– Det er utruleg kjedeleg. Skikkeleg, skikkeleg trist, seier Røisland til avisa.

Søndag kom han litt for kort etter eit hopp og i stor rotasjon landa han slik at ankelen «hang igjen». Han tok MR-bilete tysdag, og spørsmålet no er om han må gjennom ein operasjon.

Svaret får han visstnok etter ein legekonsultasjon på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo onsdag ettermiddag. I tillegg til at VM ryk, blir ikkje Røiseland å sjå i bakken resten av denne sesongen.

VM i Aspen startar med kvalifisering slopestyle for snøbrett og halfpipe friski med Birk Ruud onsdag 10. mars.

