Ski-VM: 17.000 koronatestar – arrangøren stadfestar ni positive tilfelle

Det er analysert cirka 17.000 prøver (både antigen og PCR) hittil i VM. Tysdag ettermiddag var det fem stadfesta positive testar.

Så kom nyheita om Graneruds positive test onsdag. I tillegg vart det opplyst at fleire i Italias støtteapparat i kombinert og langrenn er positive.

Det gjer at alle italienske leiarar og utøvarar forlèt VM og ikkje deltek i fleire konkurransar.

– Det er ni stadfesta positive prøver etter to nye i den italienske troppen tysdag. Totalt er vi oppe i cirka 17.000 analyserte testar, seier VMs pressesjef Miriam Frietsch til NTB.

Det norske hopplaget bur for seg sjølv på eit hotell tre–fire kilometer utanfor Oberstdorf. Langrenn og kombinert har òg eigne basar i nærområdet til VM-byen.

– Eg er ikkje overraska over at det er så få positive prøver, men eg hadde jo håpa at eg kunne stått her og sagt at det var null. I heile vinter har vi likevel førebudd oss på at situasjonen vi er oppe i no, kunne oppstå, seier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

I Oberstdorf er det to teststasjonar som er opne 14–16 timar i døgnet, og alle involverte i VM må testast minst annankvar dag. Dette blir følgt nøye opp av arrangøren.

Brot på testkrava kan bety at akkrediteringa vert dregen inn.

Det er anslått at det vil bli gjennomført vel 20.000 koronatestar i samband med VM.

Til no går det 1888 prøvar for kvar positiv test om ein bruker talmaterialet til arrangøren.

