Rørt Holund knuste alle i norsk VM-fest: – Det største eg har gjort nokon gong

Simen Hegstad Krüger vart nummer to, medan VM-debutant Harald Østberg Amundsen tok bronse med fall. Dermed tapetserte Noreg pallen, akkurat som dei gjorde på herresprinten sist torsdag.

Med Holund og Krüger på toppen av resultatlistene vart det ein jubeldag for Lyn, som fylte 125 år onsdag.

Holund tok det første VM-gullet sitt då han vann femmila i Seefeld i 2019. På fellesstarten med skibyte i Oberstdorf sist laurdag vart det bronse for romerikingen.

– Det er stort, det er stort, sa Holund medan tårene trilla i NRK-intervjuet etter målgang.

Peika mot himmelen

– Det er nok det største eg har gjort nokon gong. Eg hadde ein god dag og klarte å gjennomføre det eg hadde planlagt. Eg tok det veldig fint på førsterunden og gjekk med god kontroll. Eg gjekk på kjensler på sisterunden, og då får ein litt ekstra energi, sa Holund, som sleit med å få ut ord.

Han peika opp mot himmelen etter triumfen, men ville ikkje seie noko meir om kvifor han gjorde den gesten etter målgang.

– Eg var veldig nær ved å leggje opp i 2012/13, så eg hadde ikkje vore her om det ikkje hadde vore for Lyn. Eg burde kanskje ikkje stått her i dag, men det er veldig mange som har hjelpt meg på vegen. Eg vil dedisere dette gullet litt ekstra til alle som står bak.

– Fantastisk dag

Onsdag var han heile 20,2 sekund føre lagkamerat Krüger, medan Østberg Amundsen var 35,6 sekund bak vinnaren.

– Det er ein heilt fantastisk dag. Holund er berre i ein eigen klasse i dag. Det er berre å ta av seg hatten. Eg er utruleg fornøgd med sølv, sa Krüger til NRK.

– Eg skjønar absolutt ikkje noko. Det er heilt uverkeleg, sa Amundsen om bronsemedaljen sin.

Favoritt Aleksandr Bolsjunov såg lenge ut til å kjempe om gullet, men russaren stivna fullstendig på tampen og enda utanfor pallen.

Sjur Røthe, på førehand ein av dei største norske medaljekandidatane, skuffa noko og enda på 6.-plass. Han var 55,3 sekund bak Holund.

Martin Johnsrud Sundby gjorde ein kjempeinnsats og var til slutt 55,9 sekund bak vinnaren i mål. Det var det beste rennet i sesongen av Johnsrud Sundby, som vart nummer sju.

