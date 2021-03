Klaveness trur kampforbodet forsvinn før 15. mars: – Ser ingen tungtvegande grunnar til å vente

sport

Onsdag var idretten i samtalar med statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V). Der kom det ingen løfte frå regjeringa, men Klaveness i Norges Fotballforbund trur likevel det vil skje snarlege endringar.

Det gjer ho sjølv om det er varsla ei ny vurdering av situasjonen for idretten først i midten av mars.

– Eg håpar at treningskampane kan komme i gang snarast og før 15. mars. Eg synest Solberg og Raja uttrykte ei forståing for at dette er ei yrkesgruppe som må på jobb, seier Klaveness til NTB.

Toppfotballdirektøren legg til at ho sit med ei kjensle av at ønsket om oppstart kan bli teke til følgje.

– Eg ser ingen tungtvegande grunnar til å vente med å setje i gang med treningskampar til midten av mars, seier Klaveness.

Kjøll tviler

Like optimistisk er ikkje idrettspresident Berit Kjøll. Ho sa dette til TV 2 etter møtet med statsministeren:

– At vi skal tru at vi kjem ordentleg i gang 15. mars, det trur eg ikkje noko på, for å vere tydeleg og realistisk. Men at det bør skje veldig raskt etter den datoen, har eg sterke forhåpningar om.

Eliteserien for menn startar sesongen 2. påskedag (5. april).

Trur det går som planlagt

Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo seier til NTB at han ikkje nødvendigvis ser negativt på situasjonen. Han er til liks med Klaveness positiv trass i beskjeden frå Erna Solberg.

– Eg tek ingen sorger på forskot, seier han og legg til:

– Eg både håpar og trur at seriestarten vil gå som planlagd.

