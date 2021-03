Ida Njåtun avsluttar skøytekarrieren

sport

30-åringen stadfestar avgjerda overfor VG. Ho avsluttar med det satsinga føre den kommande OL-sesongen.

– Sjølvsagt har eg tenkt over at det er under eitt år igjen til OL. Men eg har delteke i to. Skulle eg satsa på eitt til, måtte det ha vore for at eg skulle hevde meg i det. Eg trur ikkje det er mogleg utan å ha den indre «driven» kvar dag, seier Njåtun til avisa.

Høgdepunktet i karrieren til skøyteveteranen er bronsemedaljen i allround-VM i Calgary i 2015. Då vann ho 1500-meteren.

– Dette er ikkje noko som skjer på dagen. Det har vore ein prosess. Spesielt det siste året har eg merka at eg har lagt mindre i det. Det har ikkje vore like viktig for meg som det har vore tidlegare, seier Njåtun.

No skal ho i staden følgje skøytekjærasten Allan Dahl Johansson frå sidelinja. Han er på det norske landslaget.

(©NPK)