Stabæk-profil ute i eitt år etter korsbandskade

sport

Det skriv Stabæk på nettsidene sine tysdag.

– Luc tek dette tungt. Det var brutalt å få ein slik beskjed etter ein god start på pre-season. Men han er klar for å leggje ned jobben som skal til for å komme tilbake på banen, seier Stabæks fysioterapeut, Erik Moen.

Det var i internkampen på laurdag på Nadderud at uhellet var ute for Stabæks ivorianske midtbanespelar. Etter berre nokre minutt måtte ivorianaren forlate banen. No er det stadfesta at han har roke korsbandet.

Normalt rehabiliteringsforløp i slike tilfelle ligg på rundt 9–12 månader.

– Første steg i rehabiliteringsfasen er å få ned hevelsen i kneet slik at han er klar for operasjon, deretter startar opptreningsperioden, forklarer Moen.

Kassi var òg ute heile 2018-sesongen og spelte berre 15 kampar sist sesong grunna skadar.

(©NPK)