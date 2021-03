Premier League-spelar må ha nyretransplantasjon

sport

Den 32-årige skotten har levd med ein kronisk nyresjukdom i tolv år, og seier no til Fulhams nettsider at han er klar for operasjon.

Grunnen til at han har venta med transplantasjonen, er at det kan ende fotballkarrieren hans, sjølv om hovudpersonen sjølv seier at han kunne spelt til han er 35 år.

– Fotballen har vore fantastisk. men no må dette overta. Eg vil ha dette gjort no, og deretter å komme tilbake og leve eit normalt liv, seier han ifølgje BBC.

McDonald seier han kunne spelt vidare om han hadde teke dialyse fire gonger i veka. Broren og ein av dei beste vennene til fotballprofilen skal donere ei nyre kvar, noko McDonald set stor pris på.

– Eg har førebudd meg heile karrieren på at ein transplantasjon måtte komme. Vi ville at det skulle skje etter fotballen, men sånn som dei siste testane har gått, kjem det til å skje før det, seier han og legg til:

– Det er så mange fordelar for meg å ha ein levande donor, og eg skuldar dei livet mitt, avsluttar Premier League-spelaren.

