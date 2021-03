Lundbys alternative veg mot historisk gull: – Byrja å bli sliten

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok i fjor det norske forslaget om storbakkerenn for kvinner i VM. Det har vore ein lang kamp på vegen mot at kvinner, som menn, skal kunne hoppe for to individuelle medaljar i ein verdsmeisterskap.

– Veldig moro. Ikkje så mykje anna å seie om det. Utruleg kult. No tenkjer ein at det er sjølvsagt. Det er første VM-tittel som skal delast ut. Det blir ekstra gjævt, sa Lundby på ein digital pressekonferanse i VM-byen tysdag.

Kvalifiseringa er seinare tysdag, medan konkurransen går onsdag. Det har vore ein aktiv meisterskap som for første gong tillèt at jentene konkurrerer om like mange medaljar. Det gjer at Lundby stod over treninga tysdag.

– Vi har hatt så utruleg mykje konkurransar, og eg byrja å bli sliten. Eg stod over fordi eg meinte det var måten å førebu meg best på, sa Lundby, som trena teknikk og litt fysisk dagen før kvalifiseringa.

Ho avviser at ho har problem med kneet, men:

– Eg tek alltid litt omsyn. Eg har levd med dette lenge. Eg veit kva eg må gjere for å ha det på stell.

Lundby gjorde comeback i desember etter å ha trøbla med skade og sikra seg gullet i NM i storbakken føre Silje Opseth. Opseth på si side deltok i treninga på måndag i storbakken og hoppa nest lengst i det andre hoppet sitt.

Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm deltek òg for Noreg i den siste konkurransen for kvinnene i denne meisterskapen.

(©NPK)