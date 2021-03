Håp og forventningar før Erna Solberg møter idretten ansikt til ansikt

sport

Toppidretten har måtta tole å bli sett på sidelinja i 2021, og seinast 22. februar vart seriespelstoppen ført vidare til midten av mars. Idrettstoppane håpar at dialogen onsdag skal opne vegen tilbake til arenaene.

Norges idrettsforbund skal leggje føringar for møtet med statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V), og NIF har både barne- og ungdomsidretten, vaksenidretten og toppidretten på blokka.

– Det vi først og fremst forventar, er at vi har ei felles situasjonsforståing av dei utfordringane og det faktabiletet som norsk idrett står overfor. Det er det aller viktigaste. Det handlar om å synleggjere dei behova idretten har, og konsekvensane av å halde idretten så mykje nedstengd som han er no. Det er vi opptekne av å vise fram, seier kommunikasjonssjef Finn Aagaard i NIF til NTB.

– Eg trur ikkje vi får noko svar direkte over bordet i morgon, men vi skal starte ein dialog om korleis vi saman kan jobbe for ei gradvis gjenopning av norsk idrett.

– Ein del av løysinga

Lagidretten vil vere representert gjennom generalsekretæren i Handballforbundet, Eirik Langerud.

– 75 prosent av medlemmene våre er barn og unge som skal vere ei prioritert målgruppe, men realiteten er at vi har ein nedgang på 70 prosent i kamp- og konkurranseaktiviteten i same aldersgruppe. No må vi skape ei felles røyndomsforståing av kva som skal til for å få løyst opp i dette, korleis kan vi vidareutvikle dialogen om å ha eit felles mål for idretten, seier Langerud til NTB og legg til:

– Korleis kan idretten bli ein del av løysinga i staden for å vere ein del av problemet?

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sa til TV 2 måndag at det er heilt nødvendig at idretten blir teken på større alvor, og at ein saman finn løysingar for å komme i gang med både topp- og breiddeidretten.

Oppgitt

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund er oppgitt over all uvissa og kor mykje idretten har måtta betale. Han forventar ei avklaring i møtet på onsdag.

– Det er ei utfordring med smittesituasjonen i Noreg, men eg synest idretten til no har betalt veldig mykje gjennom å vere nedstengd i så lang tid. No håpar eg på ei avklaring. Den beste beskjeden er at dei seier at dei jobbar for ein nyopning av seriespelet i toppidretten, men uansett må vi få ein dato som vi kan innrette oss etter, seier Eide til NTB.

