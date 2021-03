Zlatan ute i tre veker – kan miste Solskjær-møte

sport

Dei italienske storavisene La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport hevdar begge å ha kjennskap til Zlatans skadestatus. Det same gjer Sky Italia.

Ibrahimovic tok seg til innsida av låret etter eit skotforsøk i bortekampen mot Roma i Serie A søndag. Der vart han bytt ut etter 56 minutt.

No blir det meldt at svensken står framfor eit fleire veker langt skadefråvær. Rapportane tyder på at skaden skal undersøkjast på nytt om ti dagar.

Dersom opphaldet blir på fleire veker, risikerer Ibrahimovic å gå glipp av det første oppgjeret i åttedelsfinalen i Europaligaen mot gamleklubben Manchester United. Kampen skal spelast 11. mars med returkamp ei veke seinare.

Dei kommande ligakampane mot Udinese, Verone og Napol kan òg gå fløyten.

