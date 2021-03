sport

Fosu-Mensah drog frå Ole Gunnar Solskjærs klubb i januar og signerte ein treårskontrakt med den tyske Bundesliga-klubben.

23-åringen rakk berre å spele ni kampar for det nye laget sitt før skaden.

Backen måtte gå av banen like før pause då Leverkusen tapte 1–2 for Freiburg søndag. Fosu-Mensah rauk òg korsbandet då han spelte under Solskjær i 2019, og igjen er han sett på sidelinja på ubestemt tid.

Tidlegare har han spelt for Fulham, Crystal Palace og Ajax' ungdomsslag.

(©NPK)