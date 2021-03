RBK-talent klar for Sandefjord

sport

2000-modellen byter dermed ut Trondheim og Rosenborg med Sandefjord, opplyser klubben.

Nyenetue har vore på prøvespel i den nye klubben i to veker og gler seg over å ha skrive under ein permanent avtale.

– Eg er naturlegvis veldig fornøgd. Etter kort tid i Sandefjord har eg rokke å bli glad i klubben, seier hovudpersonen.

Dagleg leiar Espen Bugge Pettersen i Sandefjord er spesielt fornøgd med at det nye spiss-tilskotet òg kan spele på kanten.

– Franklin er ein spelar med stort potensial, og ein spelar vi ønskjer å utvikle vidare. At han kan brukast som spiss og kant, er ein styrke for begge partar, seier han.

Den tidlegare Stjørdals-Blink- og Rosenborg-spelaren Nyenetue legg ikkje ein dempar på fans som allereie kan ha forventningar til han.

– Eg er ein kreativ spiss som trivst godt éin mot éin. Eg er rask og driblesterk og god med begge føter, seier han vidare.

