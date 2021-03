Medier: Politirassia i Barcelonas klubblokale

sport

Cadena Ser var først ute med opplysningane om politirassiaen. Ifølgje radiokanalen har politiet i Catalonia etterforska klubben i fleire månader.

Avisa AS skriv at delar av klubbkontora er stengde av medan politiet gjennomfører søket sitt. Det har førebels ikkje komme opplysningar om at Barcelona-tilsette er arresterte.

«Barcagate» er avsløringa av at dåverande klubbpresident Josep Maria Bartomeu visstnok brukte eit PR-selskap for å styrkje sitt eige rykte og samtidig sverte stjernespelarane til klubben, blant dei Lionel Messi og Gerard Pique. Desse skuldingane har klubben nekta for i ein offisiell uttale.

Bartomeu gjekk av som Barcelona-president i oktober i fjor.

