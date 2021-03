Johaug om ski-VM i Trondheim: – Får sjå om eg er der som publikum eller utøvar

sport

Johaug budde i Trondheim i mange år då ho var yngre, og det er ein by og eit skianlegg i Granåsen ho kjenner godt til.

– Det er langt fram i tid, og det er fire år til. Eg trur at eg tek eitt år om gongen, og så får vi sjå om eg er i Trondheim som publikum eller utøvar. Det veit eg ikkje enno, sa ho til NTB under det digitale pressetreffet på måndag i VM-byen Oberstdorf.

Der handla det om 10 kilometeren på tysdag i fri teknikk.

Therese Johaug viste styrke då ho tok det ellevte VM-gullet sitt i skiathlon sist helg, og ho stiller sjølvsagt som favoritt på nytt i det individuelle skøyteløpet med enkeltstart.

– Det var utruleg godt å få unna skiathlon og at eg fekk senka skuldrene litt. Men ikkje for det, eg har veldig lyst til å gå fort i 10 kilometer skøyting. Det er ein distanse som har passet meg bra, og eg har veldig lyst til å gå fort.

Ansvar

Så langt i meisterskapen er det berre Johaug som har stått fram som ein seriøs medaljekandidat av dei norske distanseløparane på kvinnesida.

Det kan fort snu, meiner 32-åringen. Ho stiller på 10-kilometeren saman med Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng.

– Eg føler ikkje at eg har noko ansvar og at eg ber noko som helst. Eg har lyst til å oppnå måla mine og har førebudd meg kvar dag som om eg skal vere på mitt beste i konkurransedagane i denne meisterskapen. Det er utruleg moro når du lykkast og når måla dine, seier Johaug.

Ho trur lagvenninnene kan heve seg til neste distanse.

– Vi er eit lag på tur, og det er ikkje berre medaljar som tel. Vi skal ha det bra med oss sjølv, og det er mange som går fort på ski. Vi skal sjølvsagt ha ambisjonar alle mann, og så er det lov å ha gode dagar og dårlege dagar. Den ballen snur fort. Alt kan skje i ein meisterskap, og i morgon kjem ein ny dag med nye moglegheiter. Vi gler oss.

Inga maskin

Therese Johaug har gjentekne gonger mint om at ho ikkje er noka maskin, men det er ikkje alltid det er like enkelt å tru henne. Det ho presterte på skøytedelen i den brattaste motbakken under laurdagens skiathlon, var det høg klasse over.

Johaug minner om at det berre er nokre veker sidan ho vart slått av Jessica Diggins i verdscupen i Falun. Johaug veit at det blir stilt store forventningar til henne, men sjølv maner ho til eit anna verdsbilete.

– Eg veit at det er forventningar der ute, men dei haldningane der har ikkje eg. Det såg vi i Falun. Eg kan òg ha dårlege dagar både mentalt og fysisk. Eg kan bli slått allereie i morgon, eg. Eg tek ikkje noko for gitt. Som eg har sagt før, det er ikkje berre å hente medaljar. Det føler eg at eg har fått bevis for mange gonger.

Sveriges Frida Karlsson og Ebba Andersson var dei som var nærast Johaug sist laurdag, og det er nok dei same to som har størst sjansar til å ta frå henne eit nytt gull på 10-kilometeren.

