Europaliga-kampane til Tottenham bytte rekkjefølgje

Kampane mot Dinamo Zagreb blir i staden spelte i motsett rekkjefølgje av det som kom fram då trekkinga fann stad.

Dermed skal mannskapet til José Mourinho først spele heimekamp mot det kroatiske laget 11. mars. Bortekampen går ei veke seinare, melder Sky Sports.

Årsaka til byttet er at trekkinga av åttedelsfinalane enda med at også Nord-London-kollegaen Arsenal fekk heimekamp 18. mars. I samsvar med statutta til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skal ikkje to klubbar frå same by spele heimekamp same kveld.

Som følgje av at Arsenal er regjerande FA-cupmeister fekk klubben førsteretten på å spele heimekampen til slutt. Klubben til Martin Ødegaard skal møte den greske klubben Olympiakos.

Tottenham sikra seg plass i åttedelsfinalen ved å slå den austerrikske klubben Wolfsberger 8–1 over to kampar.

