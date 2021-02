Therese fryktar Ebba meir enn Frida

sport

I svenske og norske medium handlar det mykje om fritalande Linn Svahn og Frida Karlsson, men i Johaugs auge er meir anonyme Ebba Andersson ein tøffare utfordrar enn dei som normalt stel det meste av rampelyst.

I VM i Seefeld for to år sidan var Frida Karlsson openberringa til meisterskapen. På tampen av sesongen for snart eitt år sidan vart Johaug slått av Karlsson på tremila i Holmenkollen.

Denne sesongen har ikkje Frida Karlsson vist seg fram på same vis.

Før skiathlon laurdag er det uvisst kor godt Karlsson har henta seg inn etter ein variabel sesongstart.

Under det digitale pressetreffet fredag sa Johaug på spørsmål frå VG at ho kjenner seg mest jaga av Ebba Andersson.

– Ebba er den sterkaste, seier Johaug.

Storfavoritt

Tittelforsvarar Johaug tok tre individuelle gull i siste VM. Ho er favoritt til å repetere bedrifta i Oberstdorf.

På pressetreffet vart Johaug mellom anna konfrontert med det faktumet at Linn Svahn mislykkast på sprinten, og at det venta gullet til Svahn i staden enda opp med gull til Jonna Sundling.

– Det er ikkje berre å komme til ein meisterskap og hente seg medaljar og gull. Først og fremst skal det leggjast ned ein godt jobb, og det er ikkje gitt at det er favoritten som vinn. Det er mange utøvarar som ønskjer å gå fort, seier Johaug.

Åtvaring

Det verkar som om Johaug meiner at Ebba Andersson er den som har lagt ned den beste jobben av svenskane.

– Ho har vist veldig bra form i dei siste løpa. Ho var på pallen i Falun, og ho viste sterk form i SM. Eg trur at ho blir veldig sterk i både skiathlon, på 10-kilometeren og på tremila.

Johaug avskriv heller ikkje på nokon måte Frida Karlsson. Ho veit utmerkt godt kva ungjenta er god for om forma er der. I Seefeld-VM var Karlsson nærast av svenskane i alle tre distanseløp.

– Frida har utvikla seg til det betre etter at ho var litt nede i Falun. Ho kan absolutt finne tilbake til meisterskapsform og gå fort. Frida er òg ein av storfavorittane.

Rennet laurdag kan bli litt av ein duell i varme Oberstdorf. Løypa kan bli blaut og tung. Noregs Heidi Weng var klokkeklar under pressetreffet.

– Dette er den tøffaste løypa eg har gått, meiner Weng.

Ho samanlikna det med å gå opp den brutale slalåmbakken i Tour de Ski fleire gonger.

(©NPK)