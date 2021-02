Sykkelforbundet trekkjer støtta til Tiedemann Hansen

sport

– I og med at vi har aktive prosessar rundt Harald, så har styrt valt ikkje å støtte UCI-kandidaturen hans vidare. I staden jobbar vi for at Kjersti Størset skal nominerast til å bli ein av 45 «voting delegates» på UCI-kongressen, seier sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes til VG.

Tiedemann Hansen er i dag styremedlem i UCI, men det blir kravd støtte frå det nasjonale forbundet for å ha verv i det internasjonale forbundet.

Tidlegare sykkelpresident Tiedemann Hansen var òg leiar for sykkel-VM i Bergen i 2017. Meisterskapen gjekk dundrande underskot og vart seinare kravd konkurs. Konkursbuet er enno ikkje gjort opp, men selskapet Bergen 2017 skuldar 107 ulike kreditorar 108 millionar kroner.

I mai i fjor sette styret i Norges Cykleforbund ned eit utval for å vurdere om Tiedemann Hansen har brote regelverket til idretten. Utvalet har enno ikkje konkludert.

Sørnes opplyser at Tiedemann Hansen sjølv har trekt seg frå alle verv i Norges Cykleforbund.

