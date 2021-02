Raja vil sjå på NFF-rapport som seier at breiddefotballen kan opnast forsvarleg

sport

Rapporten er skrive av eit utval leidd av Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Olsvik blir omtalt av eige universitet som «koronaprofessor». Utvalet meiner det har grunnlag for å gi ein tydeleg konklusjon:

«Rapporten viser at ei opning av ordinær utandørs trening i breiddefotballen i regi av medlemsklubbane kan gjennomførast utan vesentleg verknad på smittetrykket i samfunnet», heiter det.

– Rapporten vår er basert på vitskapleg data om covid-19-smitte blant profesjonelle og vanlege fotballspelarar det siste året, seier Olsvik.

Direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen vil at NFF saman med idretten skal ha ein meir direkte dialog med helsestyresmaktene for å leggje opp til meir ordinær trening.

– Rapporten er eit grundig og godt arbeid frå ein svært dyktig fagperson i Ørjan Olsvik. Vi er førebudde på å ta ansvar for smittevern og gjere ei eventuell opning for ordinær trening i breiddefotballen på ein ansvarleg måte vidare, seier Hansen.

Raja vil sjå på rapporten

Idrettsminister Abid Raja (V) seier at han vil sjå på rapporten, og at all kunnskap om pandemien er eit positivt bidrag. Men han understrekar at situasjonen er svært alvorleg, og at liv og helse går først.

– Vi må ha med oss at rapporten fokuserer på sjølve fotballaktiviteten. Helsestyresmaktene må i vurderingane sine òg ta omsyn til eit større bilete, mellom anna reisinga som aktiviteten medfører, seier Raja i ein kommentar til NTB.

I rapporten meiner utvalet at opninga dei skisserer, utan kampar, men med treningar der alle dusjar og skiftar kvar for seg, ikkje fører til auka smittetrykk.

Tysdag skal Raja og statsminister Erna Solberg møte idretten, som førre veke bad om eit krisemøte.

– Der skal vi mellom anna skal snakke om vegen vidare, og både tidsløpet og gjenopning vil vere naturlege tema for eit slikt møte, seier Raja.

Vil ha lokal tilpassing

Olsvik har vore ein aktiv deltakar i koronadebatten og har meint at regjeringa har innført for mange nasjonale tiltak, i staden for å handtere smitten lokalt der den oppstår.

Det meiner han burde vore tilfellet òg for breiddefotballen.

– Personleg vil eg poengtere at det finst store delar av landet vårt der det er ubetydeleg, om ikkje totalt fråvær av covid-19-smitte. Med referanse til paragrafen i smittevernlova 1–5 om forholdet mellom byrda av tiltaka og deira smittevernmessige effekt, ber eg om at lokale smitteforhold òg blir teke med i vurderinga, seier Olsvik om breiddefotballen.

– Kan hjelpe einsame

Rapporten gir NFF ni konkrete råd som legg til rette for trygg breiddeaktivitet dersom det blir opna opp. Det blir hevda at NFF kan ta samfunnsansvar ved at fleire vil følgje smittevernreglane for å få lov til å spele fotball.

NFF understrekar at det vil ha ein positiv effekt på livet til nærare 50.000 unge vaksne dersom det blir opp opna. I rapporten blir det vist til datagrunnlag om einsemd og aktivitet under pandemien.

– Dette handlar ikkje berre om fotballspelarar som vil spele fotball, men om å tilby mange elles isolerte unge menneske ein smittevernmessig trygg arena for meining, meistring og sosialt påfyll i ei svært krevjande tid, seier utvalsmedlem Iver Strandheim, spesialist i samfunns- og allmennpsykologi og fagansvarleg for futsal i NFF.

