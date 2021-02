sport

Det opplyser klubben hans Porto på Twitter-kontoen sin.

– Vår kjære Alfredo Quintana gjekk bort i dag. Du vil alltid bli huska som ein av våre. Ein ekte drake. Måtte du kvile i fred, skriv klubben.

Quintana fekk hjartestans på trening måndag og måtte leggjast inn på sjukehus. Han vart halden i kunstig koma fram til han døydde fredag.

Quintana spelte heile seniorkarrieren sin i Porto, der han debuterte for førstelaget i 2010. Han spelte òg over 50 landskampar for Portugal.

(©NPK)