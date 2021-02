Grealish ute mot Leeds

sport

Leggskaden held Grealish utanfor mot Leeds, opplyste Villa-manager Dean Smith på ein pressekonferanse fredag. Han trur samtidig at kapteinen skal kunne rekke kampen på onsdag Sheffield United.

– Han blir ikkje klar til i morgon, men han blir stadig betre. Jack kan vere tilbake mot Sheffield United, men det kjem heilt an på korleis han kjenner seg i tida framover, seier Smith.

Villa-manageren var veldig misnøgd med at skaden vart gjort offentleg i sosiale medium før møtet mot Leicester sist helg. Nyheita spreidde seg på bakgrunn av at Villa-spelarane fjerna Grealish frå laga sine på spelet Fantasy Premier League.

– Eg er sikker på at dei (spelarane) ikkje gjer same feil to gonger etter at dei såg kva konsekvensane av handlingane deira vart, seier Smith.

