Forskarrapport: Opning av breiddefotballen er forsvarleg

Rapporten er utarbeidd av eit utval leidd av Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Olsvik blir omtalt av eige universitet som «koronaprofessor». Utvalet meiner det har grunnlag for å gi ein tydeleg konklusjon:

«Vår rapport viser at ordinær utandørs trening i breiddefotballen i regi av medlemsklubbane kan gjennomførast utan vesentleg verknad på smittetrykket i samfunnet», heiter det.

– Rapporten er basert på vitskaplege data om covid-19-smitte blant profesjonelle og vanlege fotballspelarar det siste året, seier Olsvik.

Direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen vil at NFF saman med idretten skal ha ein meir direkte dialog med helsestyresmaktene for å leggje opp til meir ordinær trening.

– Rapporten er eit grundig og godt arbeid frå ein svært dyktig fagperson, Ørjan Olsvik. Vi er førebudde på å ta ansvar for smittevern og gjennomfører ei eventuell opning for ordinær trening i breiddefotballen på ein ansvarleg måte, seier Hansen.

