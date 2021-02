USAs tidlegare landslagssjef i turn tiltalt i samband med etterforsking av Larry Nassar

sport

Dette er resultat av etterforskinga av overgrepsdømte Larry Nassar.

Det er ei rekkje tiltalepunkt mot Geddert. 63-åringen var sjef for det amerikanske kvinnelaget i turn under London-OL i 2012, og då var Larry Nassar landslagslege. Nassar sonar no ei lang fengselsstraff for seksuelle overgrep mot over 150 personar. Han vart dømd i 2018.

Under rettssaka til Nassar hevda eitt av offera at Geddert var klar over overgrepa som Nassar hadde utført mot henne. Geddert sjølv har hevda at han ikkje hadde kunnskap om forholda som Nassar er dømd for.

John Geddert slutta som landslagssjef i 2018.

(©NPK)