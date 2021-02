NFF-Bjerketvedt: – Inngripande tiltak blir innført utan forvarsel

sport

Regjeringa vidareførte førre veke tilrådinga om seriestans i toppidretten. Samtidig vart det klart at treningskampar i fotball ikkje kan gjennomførast.

NFF-generalsekretær Bjerketvedt er kritisk til framgangsmåten til regjeringa.

– Styresmaktene har lagt seg til ein praksis der inngripande tiltak og forbod brått blir innført utan forvarsel, seier Bjerketvedt til NTB.

Han seier at han saknar meir dialog mellom Kulturdepartementet og idretten, og at dette har vore ei av dei største utfordringane den siste tida.

Det gav fotballtoppen òg uttrykk på nettsidene til forbundet tidlegare denne veka.

– Vi håpar at det er siste gong vi opplever at inngripande tiltak blir sette i verk utan dialog og prosess i forkant, og at dialogen i fortsetjinga vil handle om kva tilpassingar vi kan gjere i smittevernprotokollen vår for at toppfotballen kan rulle og gå gjennom alle smittenivå, sa Bjerketvedt der.

Raja: God dialog

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) seier til NTB at han forstår frustrasjonen godt, men meiner at det ikkje alltid er like lett å halde oppe dialogen i desse tidene.

– Vi har god dialog med idretten heile vegen. Men i ein situasjon der ting endrar seg veldig raskt, vil det alltid vere krevjande å ha ein dialog som opplevast som god nok og omfattande nok for alle partar, seier Raja.

Statsråden meiner òg omstenda krev rask handling.

– Vi er i ein pandemi, situasjonen blir endra raskt, og det vil ikkje alltid vere tid til ein omfattande involverande prosess før nødvendige avgjerder må treffast, seier Raja.

NFF-generalsekretær Bjerketvedt seier han synest dialogen med departementet var god fram til årsskiftet, og at det framleis er slik at han oppfattar at statsråden og staben hans jobbar for å få idretten i gang.

Rosar fotballen

Samtidig opplever fotballtoppen at styresmaktene i for stor grad argumenterer med at fotballen har vore privilegert så langt under pandemien.

– I for lang tid har vi vorte møtte med ei haldning og ein retorikk om at vi allereie har fått så mange unntak, og at vi no må roe oss, seier Bjerketvedt.

Kulturminister Raja peikar på at fotballen sjølv har gjort ein smittevernmessig god jobb, og at det var årsaka til at aktiviteten kunne haldast i gang i fjor. Statsråden seier fotballen var både flinke og heldige i 2020.

– Fotballen var den idretten der det først vart opna opp for toppidrett. Det skjedde allereie på vårparten i fjor, seier han.

– Det var resultatet av god jobbing frå fotballen med å få på plass tilfredsstillande smittevernprotokollar. Fotballen fekk gjennomført sesongen 2020 for dei seriane som hadde unntak frå 1-meterregelen, påpeikar Raja vidare.

Vanskeleg med treningskampar

Generalsekretær Bjerketvedt er òg misnøgd med at fleire treningskampar som skulle spelast, måtte avlysast etter pressekonferansen på fredag.

– På kort varsel måtte treningskampar i toppfotballen avlysast fredag, seier han.

Raja seier at han forstår at utsetjing av treningskampar er utfordrande i ei tid der kamptrening før sesongstart er viktig, men at det må setjast i kontekst til situasjonen vi er i.

Han seier at treningskampane fell under tilrådingane helsestyresmaktene har om å avgrense rørsla mellom byar i landet.

– Etter jul har vi hatt ein uoversiktleg smittesituasjon, med fleire nye, muterte virustypar. Eitt av dei viktige tiltaka helsestyresmaktene har tilrådd i denne situasjonen er å avgrense den geografiske mobiliteten, og legg til:

– Derfor har dei òg tilrådd utsetjing av seriespel og treningskampar i toppidretten, avsluttar Raja.

(©NPK)