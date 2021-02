Klæbo best i VM – trippelt norsk på sprinten

sport

Dermed vart det favorittsiger til Klæbo i Oberstdorf-VMs første øving. Han låg i fleire veker på Skeikampen og lada opp saman med pappa Håkon og i periodar morfar Kåre (78) før meisterskapen.

Sistnemnde er ikkje med til Tyskland, men har ei sentral rolle som Klæbos personlege trenar og mentor.

Klæbo var overlegen i prologen og vann 3,48 sekund for Valnes. Frå første heat i kvartfinalane hadde dei to ingen problem med å ta seg til semifinalen. Dei gjentok bedrifta i semifinalen, sjølv om Bolsjunov var ein trussel.

Iversen og Golberg ut

Emil Iversen vann kvartfinalen sin enkelt, men vart nummer fem i Klæbo og Valnes' semifinale.

Også Håvard Solås Taugbøl var sterkast i kvartfinalen sin og vann semifinalen sin lett.

Etter 4. beste tid i prologen fekk derimot Pål Golberg ein tyngre semifinale, men tok seg likevel vidare på tid med sin 3.-plass. I semifinalen vart han nummer fire utan at tida kunne hjelpe han.

Det var tett opp mot 15 graders varme under konkurransen i Oberstdorf.

Arrangøren valde å leggje starten tidlegare enn opphavleg planlagt for å skåne løypene for sola. I tillegg vart traseen saltet slik at forholda ikkje skulle ende opp heilt kritikkverdige.

Kopierte Northug

Klæbo er den første mannlege langrennsløparen på ti år som forsvarer eit individuelt VM-gull. Petter Northug gjorde det to gonger i Oslo i 2011. To år tidlegare vann han tre- og femmil i Liberec.

24-åringen Klæbo vart torsdag den første blant gutane til å vinne VM-sprinten to gonger. Øvinga kom på programmet i 2001 då Tor-Arne Hetland vann.

Søndag står Klæbo med ei ny solid sigersmoglegheit i lagsprinten. Han er tittelforsvarar òg i den øvinga.

(©NPK)