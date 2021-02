IOC-presidenten trur på avgjerd om utanlandske OL-tilskodarar tidleg i mai

sport

Arrangøren har enno ikkje avgjort om det skal leggjast til rette for at tilskodarar frå andre land skal få vere til stades ved konkurransane, men Bach sa etter styremøtet på onsdag at ei avgjerd må takast om ikkje lenge.

Leikane vart utsette eitt år på grunn av viruspandemien. Tokyo-leikane skal innleiast 23. juli.

– Billettprogrammet må organiserast, og det må takast omsyn til logistikken. Det gjeld innreisereglar og slikt, så eg vil anslå at vi må treffe avgjerda i slutten av april eller byrjinga av mai, sa han.

IOCs konkurransedirektør Christophe Dubi sa at det kan bli fatta to separate avgjerder, ein om utlendingar skal sleppast inn i landet og på arenaene, og ein annan om det skal tillatast japanske tilskodarar.

– Vi må fatte avgjerdene så seint som mogleg, men også så tidleg som nødvendig. Det er ei rekkje faktorar å ta omsyn til, og slutten av april er nok riktig for tilskodarar frå andre land, sa han.

– Når det gjeld lokale tilskodarar er det andre omsyn som gjeld.

Meiningsmålingar i Japan har vist at opptil 80 prosent ønskjer at leikane skal avlysast eller utsetjast ytterlegare. Førre veke overtok Seiko Hashimoto vervet som leiar av organisasjonskomiteen. Ho etterfølgde Yoshiro Mori, som måtte trekke seg etter å ha uttalt seg nedsetjande om kvinner.

Bach sa onsdag, etter Hashimotos første rapport til styret, at det har vore ein «saumlaus» overgang til ny leiing i organisasjonskomiteen.

(©NPK)