Fifa avsluttar etterforskinga mot Franz Beckenbauer

Fifas etiske komité har avslutta etterforskinga av Beckenbauer og to andre leiarar i den tyske søkjarkomiteen, sa det styrande organet i fotballen torsdag.

– Fifas uavhengige etiske komité har bestemt at forholda Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger og Horst Schmidt var etterforska for i samband med VM i 2006 ikkje kan straffeforfølgjast på grunn av at den gjeldande foreldingsfristen har gått ut, heiter det i ei fråsegn.

Dei tre var mistenkte for å ha nytta mutingar for å vinne kampen om VM-sluttspelet. Tyskarane har alltid hevda uskulda si i saka.

Ein sveitsisk domstol har av same grunn avslutta etterforskinga av Tysklands fotballforbund (DFB). Det skjedde i april i fjor.

