Fem år sidan Rashford-debuten – blir hylla av Solskjær

Torsdag er det nøyaktig fem år sidan den då 18 år gamle Rashford gjorde ein uventa og oppsiktsvekkjande debut for Uniteds førstelag i europaligakampen mot danske Midtjylland.

United sleit tungt med skadar, og Rashford fekk starte då også Anthony Martial hamna på skadelista under oppvarminga. Resultatet vart to skåringar og 5-1-siger.

Fem år seinare er Rashford for lengst ei etablert og viktig brikke i United-laget. Også utanfor banen har han markert seg, særleg med sitt initiativ for å gi fleire hundre tusen fattige barn gratis måltid.

– Utruleg

United-manager Ole Gunnar Solskjær er full av lovord om spissjuvelen sin. Rashford har vorte vaksen både som menneske og spelar, meiner nordmannen.

– Han har hatt ein utruleg påverknad både på og utanfor banen. Han har teke ansvar begge stader og modna til ein skikkeleg ung mann som veit kva det vil seie å vere ein Manchester United-spelar.

– Eg hugsar den unge guten som kom inn og skåra to mål, og feiringa hans med lagkameratane borte ved tribunen. Eg synest han er eit levande bevis på kva vi ønskjer å få til i klubben, sa Solskjær på pressekonferansen føre europaligamøtet på torsdag med Real Sociedad.

Store draumar

Solskjær avslørte samtidig at han sjølv kjem til å gi nokre unggutar sjansen i kampen på torsdag. Amad Diallo og Shola Shoretire har nyleg debutert for førstelaget og er i troppen mot spanjolane.

– Dei kjem til å bli involverte, men eg fortel dykk ikkje om dei startar eller ei, gliste nordmannen.

Han kan håpe at nokre av tenåringane i dagens United følgjer Rashfords døme og blir framtidige stjerner.

– Når du signerer for United, anten du er fem–seks, ti eller 14 år, har du sjansen til å oppfylle draumane dine. Og det kan vare lenge (for Rashford), for han har 10–15 år igjen av karrieren sin.

