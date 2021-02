Falla viste form i VM-prologen – alle dei norske vidare

sport

Falla har slite denne sesongen, men har vist at ho sakte med sikkert har vore på veg tilbake, mellom anna med gull i NM i Trondheim i januar.

I den klassiske VM-prologen på torsdag var ho nest best, 2,37 sekund bak suverene Hagström.

– Eg var så nervøs, men føler at ting fall litt på plass ved start. Eg føler at eg har litt å bevise og går med ei kjensle av at eg har alt å vinne, sa Falla til NRK etter prologen.

Også Ane Appelkvist Stenseth gjekk ein sterk prolog og ligg an til ein 6.-plass. Ho slo mellom anna Linn Svahn. Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng er trygt vidare på 12.- og 13.-plass, medan Lotta Udnes Weng er 20. kvinne.

Svahn vart med sin 8.-plass den dårlegast plasserte svensken i prologen. Mellom henne og Hagström enda Jonna Sundling på 4.-plass og Maja Dahlqvist på 5.-plass.

Der dei norske og svenske løparane tok seg trygt vidare, gjekk det tyngre for andre. Mellom anna rauk både Nadine Fähndrich og Rosie Brennan, som begge har verdscupsigrar i skøytesprint denne sesongen, ut.

Ein annan interessant løpar, kanskje først og fremst mot distanserenna, er russiske Natalja Neprjajeva, som er tilbake etter handbrotet frå 10-kilometeren i Falun for fire veker sidan. Ho vart nummer 17.

