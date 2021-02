Van Dijk tilbake med ball på treningsfeltet

sport

Tapet av van Dijk er ein av mange forklaringar som blir gitt for kvifor Liverpool har kollapsa i år etter rekordsesongen som vart krona med seriegull i fjor sommar.

Liverpool-fansen lèt seg truleg oppmuntre av dei siste bileta klubben har lagt ut frå treningsfeltet. Der kan ein sjå ein smilande van Dijk trene, også med ball.

Det ser likevel ikkje ut til at han er tilbake med det første. Manager Jürgen Klopp har sagt at det ikkje er sannsynleg at van Dijk speler meir denne sesongen.

Klubben skriv òg at returen til treningsfeltet berre var ein individuell utandørs treningsrunde som del av van Dijks rehabilitering.

I oktober øydela van Dijk fremre korsband i høgrekneet. Det skjedde då nederlendaren vart takla røft av Everton-målvakt Jordan Pickford i byderbyet på Goodison Park.

