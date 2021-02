Tysk dopinglege trekte anke – dommen endeleg

sport

Ifølgje det tyske nyheitsbyrået DPA melder ein distriktsdomstol i München onsdag at både Schmidt og éin av dei andre dømde i saka har trekt ankane sine.

Schmidt vart i januar dømt til fire år og 10 månader i fengsel. Han vart òg frådømd retten til å praktisere som lege dei neste tre åra.

I slutten av førre månad opplyste Schmidt at han ville anke dommen. No har han gjort heilomvending.

Påtalemakta la ned påstand om fem og eit halvt års fengsel då saka var oppe i retten. Idrettslegen Schmidt var skulda for å ha vore sentral i eit internasjonalt bloddopingnettverk sidan 2011. Nettverket inkluderte utøvarar i OL i 2018, ulike verdsmeisterskapar og Tour de France.

Operasjon Aderlass

Det var òg fire andre tiltalte i saka, blant dei faren til legen, ein sjukepleiar og ein tilsett i ambulansetenesta. Alle vart òg funne skuldige i den første store rettssaka sidan doping vart kriminalisert i Tyskland i 2015.

Arrestasjonen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» vart sett i verk. Politiet gjekk til aksjon to timar før start på dei 15 kilometrane til langrennsherrane klassisk under ski-VM i Seefeld i 2019.

Austerriksk politi arresterte i alt ni personar, inkludert fem aktive skiløparar mistenkte for bloddoping. Tre av løparane vart sette fri etter at dei vedgjekk doping.

Heldt på i årevis

Under rettssaka vedgjekk Schmidt at han i ei årrekkje har hjelpt utøvarar med å dope seg. I ei fråsegn lesen opp i retten sa legen at praksisen hans i hovudsak var retta mot vinteridrettsutøvarar og syklistar.

Han namngav samtidig ikkje nokon av utøvarane han skal ha hatt på klientlista.

Samtidig hevda legen at han ikkje bidrog til dopingbruken for å gjere seg sjølv rik, eller at han sette helsa til utøvarane i fare ved handlingane sine.

(©NPK)