NFF aksepterer bot frå Datatilsynet i Edvartsen-saka

Det stadfestar forbundet på nettsidene sine onsdag.

«Etter en samlet vurdering aksepterer NFFs Datatilsynets varslede vedtak», heiter det i ei fråsegn.

NFF fekk nyleg varsel frå Datatilsynet om mogleg vedtak på 50.000 kroner i eit såkalla gebyr. Forbundet skal ha handla i strid med personvernlova då Svein-Erik Edvartsens IP-adresser vart lagra og samanlikna med e-postar forbundet meinte den tidlegare toppdommaren hadde sendt under falskt namn.

Krenking

«Viderebruken av IP-adressene for å avdekke hvem som hadde sendt de aktuelle illojale epostene, utgjør imidlertid en betydelig krenkelse av de interessene personvernlovgivningen verner», skreiv Datatilsynet i vedtaket som tidlegare er attgitt av VG.

NFF skriv onsdag at forbundet har gjort grundig greie for kvifor desse IP-adressene vart lagra og samanlikna.

«Som også Datatilsynet legger til grunn, hadde sammenstillingen ikke annet formål enn å avdekke mistanke om uønsket og illojal opptreden. Saken gjelder således et enkeltstående forhold som ligger flere år tilbake», heiter det frå NFF.

Forbetra rutinane

Avgjerda om at gebyret vert vedteke er kunngjort Datatilsynet.

– NFFs rutinar for bruken av e-post, internett og tilsvarande har sidan 2017 vorte gjennomgått og forbetra. Dette var eit arbeid som forbundet sette i verk i 2018, i samband med at den nye (no gjeldande) personopplysningslova tredde i kraft, seier direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Gro Tvedt Anderssen.

– Forbundet har sjølvsagt ikkje anna ønske enn å etterleve det regelverket som til kvar tid gjeld, legg ho til.

Svein-Erik Edvartsen inngjekk forlik med forbundet etter at han slutta som både seksjonsleiar i NFF og toppdommar i 2017.

