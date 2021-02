Emil Iversen: – Eg vart nok meir eller mindre fødd i ein pulk

sport

Historia om Emil Iversens veg til verdstoppen i langrenn er like klassisk som sprintdistansen som står på programmet i den varme VM-byen.

Han er klar på kven som har æra for at han enda opp med langrenn som hovudidrett.

– Det var på grunn av mora og faren min som var glad i ski, og då vart det ski. Det var kanskje ikkje frå dag éin, men eg var nok kjapt ute i pulken. Eg var nok ikkje fødd med ski på beina, men det er nok ikkje langt unna at eg er fødd i ein pulk.

Foreldra er Ole Morten Iversen og Unni Hovdal Iversen, førstnemnde er landslagstrenar for Noregs kvinnelag.

– Kva betyr det at du er oppvaksen i ein skiinteressert familie og i eit skiinteressert miljø i Meråker?

– Det betyr alt. Det er det ingen tvil om. Det er foreldra mine som er primus motorar for at eg har vorte langrennsløpar, og eg er takksam for den barndommen eg fekk. Eg vart vel nesten 20 år før eg fekk lov til å kjøpe meg PlayStation. Det var aldri nokon tvang til å drive med langrenn, men det var nok litt tvang til å ikkje berre sitje inne og drikke brus. Det var ski- og teltturar, og eg var veldig aktiv. Eg er glad at ikkje iPaden var oppfunnen då eg var mindre, seier Iversen då NTB fekk snakke med han under årets precamp til ski-VM på Sjusjøen.

29-åringen seier at han er glad for at han ikkje vaks opp seinare enn han gjorde.

– Vi var ute og leika heile tida. Eg var kanskje ein litt lat skiløpar, men eg var ein veldig lite lat unge. Vi heldt på heile tida, bygde hytter, hoppa, reila, spelte fotball, ringstikk, trampoline. Det gjekk i eitt heile tida. Det er eg veldig glad for, for det var på håret at eg vart skiløpar. Eg trong absolutt dei timane med aktivitet eg fekk. Eg kunne ikkje ha vore utan ein einaste ein av dei, seier han.

Treg start

Det er ei velkjend historie at det tok tid før Emil Iversen fekk ordentleg fart på skia. Som ung tenåring var det langt opp til dei beste. Men Noregs VM-håp er av den seige typen. Han er ikkje den som gir seg med det første.

– Det er ikkje sjølvsagt at eg står her. Det er mange som har bidrege til at eg fekk sunne verdiar, foreldra mine, klubben, mormora og morfaren min som var bønder. Det var inga høg sjampanjeføring der då eg var der på ferie. Det var ein jobb som måtte gjerast. Det er mange som skal ha ein takk. Det er høg arbeidsmoral som har smitta over.

– Du måtte ha hatt ein brukbar innsatsvilje du òg sidan du ikkje gav opp etter mediokre resultat på mellom anna hovudlandsrenn?

– Ja. Ein av styrkane mine er nok innsatsen. Eg har stått på og gjort mitt beste. Det lærte eg meg tidleg. Om eg var på garden til onkelen min John Ola Hovdal var det om å gjere at arbeidet vart gjort godt og effektivt, for tid er pengar, det må skje ting. Du kan ikkje stå for lenge og fintenkje med skitskrapa. Det er det same eg har teke med meg inn i langrenn, du må gjere det bra og effektivt.

Seinast sist vår var Emil Iversen på ferie hos onkelen. Då rykte han tilbake til tida som avløyser då han var 16 år. Det var våronn og mykje som skulle gjerast.

– Det var ikkje noko verdsmeisterbehandling, og det var veldig herleg. Eg er glad i arbeid og trivst godt med det. Eg er spent på etter karrieren, men trur det skal vere nokre artige ting å finne på som eg kan jobbe med.

Now or never?

Emil Iversen har hatt ein variabel meisterskapskarriere. Han har vore svært bra i lagsprint og stafettar, men har ikkje fått det til like bra individuelt.

Denne sesongen har han fått til ei opplading som han har sakna. Han har fått gjort mykje som han ville. Mellom anna stod han over Tour de Ski og unngjekk å bli sjuk i etterkant.

– Det er «now or never». Det er eit OL til neste år. Eg har ingen ting å skulde på om det skjer seg i VM. Eg gler meg veldig og trur at det kan vere ein meisterskap som passar meg bra, men eg veit òg at det er mykje som skal klaffe for at det skal gå bra. Men eg har trua, gler meg veldig og trur at det er eit år som kan passe meg bra. Om det blir medaljar er ikkje sikkert. Det er nok den beste moglegheita hittil i karrieren, men eg skal uansett ikkje leggje opp.

NB: Det var i Oberstdorf at Emil Iversen debuterte med den første verdscupsigeren sin tilbake i 2016.

(©NPK)