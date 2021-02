Rally: Oliver Solberg må byte kartlesar etter koronasmitte

sport

Johnston får dermed ikkje delta i VM-runden denne veka.

– Ein stor skuffelse for Aaron og teamet. Men eg er veldig takksam for at Seb Marshall kan hoppe inn i siste minutt, skriv Oliver Solberg på twitter-kontoen sin.

Solberg, son av Petter Solberg, har fått kontrakt med Hyundai-teamet i den største WRC-klassen. 19-åringen slår dermed faren sin med fem år med tanke på tidspunkt for VM-debuten.

Solberg junior har tidlegare køyrt i ein mindre klasse. Oliver Solberg køyrer elles på svensk lisens.

(©NPK)