Måltjuven Suárez om Barca-avskjeden: – Dei kalla meg gammal

Det er fotballmagasinet France Football som har fått uruguayanaren i tale. Etter seks sesongar, 198 mål og 13 titlar fekk Suárez beskjed om at han ikkje lenger var ønskt av Barcelona.

– Dei fortalde meg at eg hadde vorte for gammal, at eg ikkje lenger kunne prestere på det høgaste nivået for ein storklubb. Det irriterte meg, seier Suárez.

Den irritasjonen gjorde han om til ein plass på toppen av toppskårarlista i Spania, ein plass han delar med den tidlegare lagkameraten sin, Lionel Messi.

– Eg gir aldri opp, spesielt ikkje når eg møter tøffare tider. Dette er karaktertrekka som har ført meg til lag som kjempar om titlar, og motivasjonen min er å vise at eg framleis er ein spelar ein kan stole på.

Det skal nemnast at Barcelona var og er i økonomisk krise, og klubben frigjorde betydelege lønnsmiddel då Suárez forsvann. Ifølgje The New York Times har Barcelona ei gjeld på over 11 milliardar kroner.

Atlético Madrid møter Chelsea i åttedelsfinalen i Champions League tysdag.

