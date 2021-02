Korsbandskade for Gregor Schlierenzauer – sesongen over

sport

Det fortel 31-åringen sjølv på bloggen sin. Han har 53 individuelle verdscupsigrar på merittlista, og dessutan eit tosifra tal VM-gull, men vart for andre gong på rad utelaten frå VM-troppen til Austerrike.

Schlierenzauer fekk det ikkje til å stemme denne sesongen og vart vraka til VM i Oberstdorf. Han skadde seg i samband med kontinentalcuprenn i Brotterode i helga.

– Eg hoppa svært langt i prøveomgangen og landa forkjært. Dermed var det gjort, skriv han.

– Sesongen starta med at eg vart koronasmitta, og eg kom aldri i gang. No er han over med eit delvis øydelagt korsband i venstre kne.

Han slepper operasjon og kan vere klar igjen om seks til åtte veker, men då er sesongen over.

– Det var hell i uhell at det ikkje gjekk verre. Ein ny korsbandoperasjon ville vore tungt, seier Schlierenzauer, som framleis aktar å komme tilbake på toppnivå.

(©NPK)