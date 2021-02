Tidlegare Real Madrid-spelar tiltalt for spreiing av barneporno

sport

Metzelder vart i august 2019 meldt av ei kvinne for å ha spreitt overgrepsmateriale via WhatsApp.

Den tidlegare Borussia Dortmund- og Real Madrid-stopparen er tiltalt for 29 tilfelle av spreiing og eitt for å ha barnepornografi.

I 2006 oppretta Metzelder ein organisasjon som skulle hjelpe sosialt trengande barn. Nettsida vart teken ned rett etter skuldingane i 2019.

40-åringen nektar for at han har gjort noko ulovleg.

Totalt spelte han 47 kampar for Tyskland, mellom dei i finaletapet for Brasil i 2002-VM. Seks år seinare spelte Metzelder òg alle minutt i nederlaget for Spania i EM-finalen.

Han avslutta spelarkarrieren i 2014.

