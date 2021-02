Kristoffersen om Solevåg: – Eg håpar ikkje han «tek ein Tom Stiansen»

sport

Med gull i lagkonkurransen i tillegg vart Solevåg den store profilen blant Noregs utøvarar i Cortina.

Slalåmgullet sørgde for ein hektisk, men stor dag for Solevåg, som etter gullrus, jubel, intervju, dopingtest og kake-eting med pressa endeleg kunne få fred og nyte gullet i ei kort stund før han sette seg på flyet heim til Noreg.

Gullet på søndag gjorde at Solevåg tok Noregs første VM-gull i slalåm sidan Tom Stiansen gjorde det i 1997. Og førebels er karrierane deira ganske like – i alle fall når det gjeld enkeltsigrar.

Likskapar

Stiansen står med éin verdscupsiger i tillegg til VM-gullet han vann i Italia. Solevåg tok sin første – og hittil einaste – verdscupsiger i Flachau 17. januar før han ein dryg månad seinare tok gullet heim i Italia. Henrik Kristoffersen håpar og trur Solevåg vil halde fram med å vinne.

– Han har jobba hardt for dette. Eg håpar berre han ikkje tek ein Tom Stiansen og stoppar der og får fleire verdscupsigrar etter det. Eg har veldig trua på at det skal skje, sa Kristoffersen til NTB.

Hovudpersonen på søndag trur på fleire turar på toppen av pallen framover:

– Eg kjenner Tom ekstremt godt, og vi snakkar veldig mykje saman. Han har vore ein stor alpinist. Eg håpar dette er byrjinga på noko bra, og at eg kan halde fram med dette. Det er det eg føler at eg har gjort. Planen min har alltid vore å vere god over tid. Eg skal vere med og kjempe om fleire medaljar og fleire renn framover, lovar Solevåg.

Stabil

Og god over tid ein kan verkeleg skrive under på at Solevåg har vore, sjølv om det verkeleg har losna på nyåret. 29-åringen har stått for flest plasseringar innanfor topp ti av alle utøvarar i verdscupsirkuset dei to siste sesongane.

Kristoffersen og Solevåg har vore romkameratar og trena saman i tallause timar og dagar på landslaget. Dei kjenner kvarandre godt, og det var tydeleg at dei unnte kvarandre suksessen søndag.

Kristoffersen skal på si side førebu seg til storslalåmrenna i bulgarske Bansko neste helg, medan Solevåg har reist heim. Det neste på programmet til Spjelkavik-mannen, er slovenske Kranjska Gora om tre veker.

