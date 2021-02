Gladmelding til Premier League-fansen: Vil opne tribunane til serieavslutninga

sport

Måndag la den britiske regjeringssjefen fram planen sin for å lette på smitteverntiltaka i samfunnet. Då hadde han òg gode nyheiter til alle idrettsinteresserte, melder Sky Sports.

Supporterar har ikkje kunna vere til stades på idrettsarenaene sidan nivåsystemet, som ein periode regulerte kor mange som kunne sleppast inn, vart skrota i desember i fjor.

Auka smittetal har ført til at tribunane dei siste månadene har vore heilt stengt.

No vil den britiske regjeringa steg for steg lette smitteverntiltaka nasjonalt, i staden for å ta omsyn til smittesituasjonen lokalt, opplyste statsminister Johnson måndag.

Dermed kan eit avgrensa tal tilskodarar bli sleppt inn når Premier League-sesongen blir avslutta 23. mai.

Manchester City har akkurat no ti poengs luke på tabelltoppen. Dermed kan det vere at supporterane til klubben kan få sjå mannskapet til Pep Guardiola løfte ligatrofeet heime mot Everton den dagen.

FA-cupfinalen er terminfesta til laurdag 15. mai, to dagar før fansen etter planen skal få sleppe til på tribunane igjen. Ifølgje Sky Sports kan likevel kampen bli brukt som ein test på dei nye retningslinjene for publikum. Kanalen melder at så mykje som ein tredel av kapasiteten til arenaen kan bli nytta.

Ligacupfinalen er allereie flytta til 25. april i håp om at det kan gi ei opning for sal av billettar. Det synest vanskeleg, gitt beskjeden på måndag frå den britiske regjeringa.

(©NPK)