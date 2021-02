Brattbakk sa opp RBK-jobb

sport

Han stadfestar sjølv avgangen overfor Adresseavisen.

– Eg følte ikkje at eg fekk påverke nok. Ei halv stilling vart litt halvvegs for meg. Slik posisjonen min var, følte eg ikkje at eg fekk ut potensialet mitt som fotballtrenar, seier han til avisa.

På grunn av koronapandemien har Brattbakk vore permittert frå jobben som flypilot i Norwegian. Det gjorde at han kunne auke engasjementet sitt som rolletrenar i RBK-akademiet, men ikkje med så mykje som han hadde ønskt.

– Det handlar ikkje om at eg ikkje var fornøgd på Lerkendal. Eg ønskjer å få brukt kunnskapen min og evnene mine kvar dag, heile tida. Og då vart det for lite med ei halv stilling i Rosenborg, forklarer Brattbakk.

Som aktiv skåra 50-åringen totalt 256 mål for RBK. Med det er han den mestskårande spelaren til klubben gjennom alle tider.

